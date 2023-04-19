【外圍經濟】美銀客戶連續第三周撤出美股，醫健及工業板塊最多

《經濟通通訊社１９日專訊》美國銀行策略師周二（１８日）在給客戶的一份報告中寫道，

該行客戶連續第三周從美國股市撤出資金。其中，上周撤出股市的資金達到８億美元，機構和個

人投資者資金流出最顯著。

報告指，隨著經濟放緩前景給企業盈利帶來壓力，投資者對股市的漲勢會持續多久感到擔憂

。投資者賣出最多的是醫療健保和工業類股，而科技股和材料板塊引領資金流入。（ｊｆ）

