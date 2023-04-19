【外圍經濟】英國３月通脹仍高企在兩位數，央行料進一步加息

《經濟通通訊社１９日專訊》英國國家統計局周三（１９日）發布的最新數據顯示，該國消

費者價格指數（ＣＰＩ）變幅仍出人意料保持在兩位數，按年上漲１０﹒１％，高於經濟師預期

的９﹒８％，增強英倫銀行進一步加息的可能性。

數據顯示英國的物價上漲勢頭比美國和歐元區更強勁，其中食品價格上漲幅度為４０多年來

最大。報告發布後，英鎊兌歐元及美元匯價一度急升。（ｊｆ）

