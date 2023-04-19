【國際要聞】聯合國：印度超越中國成為世界人口第一大國

《經濟通通訊社１９日專訊》聯合國周三（１９日）發布的數據顯示，印度已經超越中國，
成為世界上人口最多的國家。印度現時人口數量超過１４﹒２８億，略多於中國的１４﹒２５億
。印度目前的經濟規模在亞洲名列第三，卻擁有亞洲近五分之一的人口，且一半人口年齡不足
３０歲，未來幾年勢將成為世界上經濟增長最快的主要經濟體。（ｊｆ）
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