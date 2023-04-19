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19/04/2023 08:44

【虛幣世界】比特幣企穩３萬大關，市場關注被充公比特幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》比特幣經過多日盤整之後，終於企穩３００００美元關口，但
市場則關注美國政府早前充公的５萬枚比特幣，因可能流入市場而引起市場動盪。
　　消息指，美國政府早前充公了絲綢之路駭客所盜取的５１６８０枚比特幣，並且在３月１４
日於市場出售第一批，而美國政府預計，將在一年內分批售出剩餘的４　萬多枚比特幣，消息引
起市場熱烈討論，擔憂會對比特幣價格造成衝擊。
　　對此，加密貨幣分析師Ｍａａｒｔｕｎｎ發推文認為，美國政府的賣出時間可能存在規律，
每隔７３天出售一次。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報３０３０２﹒５８元，跌０﹒２６％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報２０９６﹒２４元，跌０﹒３５％；艾達幣報０﹒４４１５元，跌０﹒４５％
；瑞波幣報０﹒５２７０元，跌１﹒０３％。（ｕｌ）
　
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