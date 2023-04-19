《午市前瞻》中聯通首季純利創同期新高，專家料整固後可挑戰７元

《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報２０５４９，跌１００點或０﹒４９％，主

板成交４９６﹒２８億元。恒生中國企業指數報６９５４，跌４８點或０﹒６９％。恒生科技指

數報４１６４，跌３７點或０﹒９％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報３６１﹒４元，跌４元或１﹒０９％，成交２９﹒８８億元；美

團收報１３７﹒１元，升１﹒８元或１﹒３３％，成交１８﹒０５億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

９４﹒１５元，跌０﹒６５元或０﹒６９％，成交１４﹒７８億元。

中芯（００９８１）現價升３﹒８％，報２４﹒６元，該股成交約４２１８萬股，涉資

１０﹒１０億元，盤中高見２４﹒７元，最低見２３﹒２５元；銀娛（０００２７）升

３﹒７８％，報５７﹒６元；碧桂園（０２００７）跌４﹒２９％，報２﹒２３元；碧桂園服務

（０６０９８）跌３﹒８１％，報１４﹒１２元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿

里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊李偉傑：大市五一黃金周後才有轉機＊



恒指今日低開１７點，報２０６３３。藍籌股方面，中芯（００９８１）高開１﹒０５％，

報２３﹒９５元；創科（００６６９）低開１﹒２６％，報８２﹒３元；中升（００８８１）低

開１﹒２４％，報３５﹒９元。濠賭股造好，銀娛（０００２７）高開１﹒５３％，報

５６﹒３５元，早段升幅曾擴至逾３﹒５％；金沙（０１９２８）則曾升逾１﹒７％。

騰訊（００７００）、京東（０９６１８）及阿里巴巴（０９９８８）等重磅科技股表現一

般，部分汽車股亦顯著回調，惟美團（０３６９０）逆市上升，恒指早段窄幅上落。華盛證券經

紀部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期科技股沒有炒作題材，更接連爆出股東減持的消

息，而上日內地經濟數據後，滬深股市未有過分雀躍，恒指缺乏上升動力。

他預期，今個月恒指會在２００００至２０８００之間上落，有待「五一黃金周」後才有轉

機，特別要留意零售股表現。



＊中聯通雲計算收入增長有驚喜＊



中聯通（００７６２）截至３月３１日止首季純利５１﹒５５億人民幣，比去年同期上升

１１﹒２％，利潤規模再創上市以來同期新高。同期營業收入９７２﹒２２億人民幣，上升

９﹒２％，增速達到近十年來同期高水平。股價今日卻低開３﹒４５％，早段走勢無甚起色。

李偉傑表示，中聯通業績表現理想，雖然移動用戶ＡＲＰＵ按年只提升０﹒９元，固網寬帶

接入收入亦只按年增長３﹒１％，但仍維持穩定增長，反而雲計算業務增長有驚喜，帶動整體收

益，前景較樂觀。不過，他提到中聯通自４月初開始持續上升，一度連升八個交易日，升至

６﹒５元水平更見阻力，不排除績後有獲利盤出現。

部署方面，李偉傑指中聯通短線料繼續回調，建議投資者待股價回至５﹒８５元吸納，整固

後有力再向上突破，中線目標７元，１００天線（目前為５﹒３６元）為止蝕位。

至於另一隻電訊股中移動（００９４１），李偉傑指股價近期能維持升勢，北水發揮很大的

支持，惟上日錄得３﹒０２億元資金淨流出，中斷連續三個交易日的資金淨流入情況，相信是在

高位有獲利盤所致。他認為，持貨者可於現階段先行獲利，並候至６５元重新部署，年內未曾跌

穿５０天線（目前為６１﹒８元），故失守該移動平均線則須止蝕。（ｅｒ）

