【企業盈警】新世紀集團（２３４）料去年虧損擴大至３５００萬

《經濟通通訊社１９日專訊》新世紀集團（００２３４）公布，截至２０２３年３月３１日

止年度，將錄得公司擁有人應佔虧損約３５００萬元，去年同期則虧損約２００萬元。

虧損大幅度增加乃主要因郵輪之重估虧絀增加約２４００萬元至約３６００萬元，投資物業

之公平價值虧損約１２００萬元，上市股權投資之公平價值虧損增加約１２００萬元至約

１４００萬元。（ｈｐ）

