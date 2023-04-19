【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６６億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開１７點，報２０６３３點。最高跌１７點報

２０６３３點，最低跌３１３點報２０３３６點。恒指收報２０３６７點，跌２８２點或

１﹒３７％。

北水全日淨流入２９﹒６６億元，增加３１﹒３％。北水淨買入最多的個股依次是盈富基金

（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依次

是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國石油股份（００８５７）。

主板成交９９９﹒０３億元減少８﹒９％。其中港股通成交３３５億元，佔總成交

３３﹒５％。

盈富基金跌１﹒３４％報２０﹒５６元，北水淨買入１１﹒１億元；恒生中國企業跌

１﹒５８％報６９﹒５６元，北水淨買入４﹒１億元；藥明生物跌１﹒４７％報５３﹒５５元，

北水淨買入２﹒２億元。

騰訊控股跌２﹒２４％報３５７﹒２元，北水淨賣出３﹒６億元；快手跌４﹒４４％報

５１﹒７元，北水淨賣出３﹒４億元；中國石油股份跌２﹒２６％報５﹒１９元，北水淨賣出

２﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） １１﹒０７

恒生中國企業 （０２８２８） ４﹒０６

藥明生物 （０２２６９） ２﹒２２

東方甄選 （０１７９７） １﹒８９

中國神華 （０１０８８） １﹒８７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －３﹒６５

快手 （０１０２４） －３﹒４０

中國石油股份 （００８５７） －２﹒８７

中國移動 （００９４１） －１﹒５１

理想汽車 （０２０１５） －０﹒４９

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