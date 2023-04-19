金管局承接逾６９億港元沽盤，銀行體系結餘跌穿５００億

《經濟通通訊社１９日專訊》港元匯價再次觸及７﹒８５港元兌１美元弱方兌換保證價，金
管局在紐約時段承接６９﹒１６億港元沽盤，銀行體系結餘明天（２０日）將減至約４９２﹒３
億港元。今次是金管局本月以來，第五度入市捍衛港元匯價。（ｃｌ）
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