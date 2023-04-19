【香港政情】許正宇倫敦分享香港機遇，並與英國高級官員會面

《經濟通通訊社１９日專訊》政府公布，財經事務及庫務局局長許正宇昨日在英國倫敦與相

關持份者分享香港在金融服務領域給英國帶來的機遇，並與英國高級官員會面。

許正宇在香港工商協會的午餐會上致辭。香港工商協會在英國擔當促進香港和英國之間由來

已久商業貿易關係的主要角色。該協會有超過８０個企業成員，包括環球銀行、國際企業和英中

貿易協會。



＊香港可加強與英國金融服務領域合作＊



許正宇把香港的機遇歸納為五個主要方面，即位處亞洲的中心、商業活動如常、聯通內地市

場、金融服務數字化以及重視環境、社會及管治（ＥＳＧ）。他並表示香港可以在金融服務領域

與英國促進更緊密的合作。

他提及，作為全球兩個最重要的金融中心，香港和倫敦有很多共同合作，攜手發展的機會，

亦指出為了實現在２０３５年前減少碳排放５０％，並在２０５０年前實現碳中和的目標，香港

政府一直透過多管齊下的策略與金融監管機構和業界協同合作。

他補充說，香港其實已經是一個非常活躍的市場，在香港發行的綠色和可持續債務（包括債

券和貸款）總額在２０２２年達８０５億美元，較２０２１年增加了超過４０％。截至去年底，

有１７７個ＥＳＧ基金獲香港的監管機構授權，資產管理規模達１４２０億美元。



＊許正宇與國務大臣會面＊



昨日，許正宇會見了商業及貿易部國務大臣莊敦文、外交、聯邦及發展事務國務大臣（印太

地區）卓雅敏和財政部經濟秘書紀安俊。在各個雙邊會議中，雙方就共同關注的事項交換意見。

許正宇亦禮節性拜會中國駐英國大使鄭澤光。

在昨日結束在英國倫敦的訪問後，許正宇將離開英國，並由明日起參與財政司司長在北京的

部分訪問行程。許正宇將於本月２１日返港。（ｂｎ）

