ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ　ＨＩＬＬ首推１２３伙，折實約４３７萬起

《經濟通通訊社１９日專訊》新鴻基地產（０００１６）大埔白石角優景里項目第２Ａ期

ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＨＩＬＬ公布第１號價單，涉１２３伙，戶型包括１房佔２３伙；２房

佔８６伙；３房佔１４伙，實用面積２７３－６４０呎。以最高折扣１５％計算，折實平均呎價

１６２８８元，折實呎價１３５１８－１９３２１元，折實售價４３７﹒２４萬－

１１１４﹒６８萬元。入場單位為漾景閣５Ｂ座２樓Ａ１單位，屬１房單位，實用面積２９７平

方呎。該張價單總值近１０億元。



＊新增科研專才╱學術人才現金回贈計劃＊



在Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｈｉｌｌ首批提供４種付款辦法中，靈活付款計劃加入科研專才

╱學術人才現金回贈，合資格人士購買指定７５伙物業可獲樓價５％現金回贈。合資格人士科研

專才包括現時僱主註冊地址位於香港科學園；或現時僱主名稱包含「科研╱研究」、「醫療」、

「能源」等１４種字眼。學術人才則為持有證書、文憑、副學士學位、學士學位或以上學歷。



＊雷霆形容：售價為「高才無敵價」＊



新地副董事總經理雷霆在記者會上形容，該價錢屬「高才無敵價」，由於政府高才通料可於

短期內帶動整個租務市場，樓市自年初通關以來氣氛明顯改善，且加息壓力已消除，市民置業信

心加強。他又相信，上述價錢將為市場所接受，並對銷情有信心。

新地代理總經理胡致遠稱，項目將於明天開放示範單位，預計本周六（２２日）開始收票。

最快下周首輪推售。

整個Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｈｉｌｌ項目提供６０７伙，預計入伙日期為２０２４年６月

。（ｒｈ）

