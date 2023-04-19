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19/04/2023 13:36

【ＥＳＧ】領展可持續未來館樂富開幕，推動可持續發展生活方式

　　《經濟通通訊社１９日專訊》領展資產管理公司表示，該公司深信可持續發展只有在社會上
每個人的共同努力下才能成功。因此，領展不僅在其業務營運中實施「環境、社會及管治」
（ＥＳＧ）措施，亦致力在社會為推動可持續發展貢獻正面力量。為此領展在所屬社區建立一個
公眾教育及推動實踐可持續發展的平台，選址旗下位於九龍中的旗艦商場樂富廣場，開設佔地約
６８００呎的「領展可持續未來館」，將於４月２３日（星期日）正式開放，市民可免費入場參
觀。
　　「領展可持續未來館」為一項非牟利項目，旨在社區推廣可持續發展的公眾教育，並推動不
同持份者就可持續發展協作，透過深入淺出的介紹，把「大理想」化成眾多可以達到的「小目標
」，為大家展示可行「貼地」路徑，如何在日常中實踐可持續的生活方式和營商模式，從而啟發
公眾共同參與。展館的目標是達至三個Ａ，即平台易於接觸Ａｃｃｅｓｓｉｂｌｅ、展示可持續
發展措施是可以實踐Ａｃｔｉｏｎａｂｌｅ、以及目標是可以實現Ａｃｈｉｅｖａｂｌｅ。
　　展館分為展覽區、演講及工作坊區、以及零售區三大區域，每隔六個月圍繞不同的可持續發
展議題，透過沉浸式視覺體驗、互動遊戲、免費工作坊及講座等活動，啟發參觀者探索和實踐有
助於社會可持續發展的「貼地」方法。（ｃｌ）

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