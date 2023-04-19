【夜期時段】即月期指最新報２０３１９點，升１點，低水４９點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３０６點，跌１２點，低水
６２點，最新報２０３１９點，升１點，低水４９點，合約成交７８９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８６５點，跌８點，低水２４點，最新報６８７５點，升
２點，低水１４點，合約成交４８７張。
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