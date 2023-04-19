《再戰明天》美國公布成屋銷售等數據，中電信公布業績

《經濟通通訊社１９日專訊》美國公布成屋銷售等數據，及中電信公布業績，料為周四

（２０日）市場焦點。



＊拉加德發布視頻講話，歐元區公布消費者信心指數＊



各國重要經濟活動方面，歐洲央行總裁拉加德在馬耳他央行成立５５周年活動上發布視頻講

話。本港時間周四晚７：００ｐｍ，德國財政部長林德納講話。８：００ｐｍ，拉加德與巴黎理

工學院的學生一起參加活動。９：１５ｐｍ，意大利央行總裁維斯科在倫敦就歐元區通脹發表講

話。

數據方面，周四本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月出口，年率升幅料由６﹒５％收窄至

２﹒４％；３月進口年率升幅料由８﹒３％擴大至１１﹒６％；３月貿易收支料由負８９８１億

日圓惡化至負１２９４８億日圓。本港時間９：３０ａｍ，澳洲公布第一季ＮＡＢ企業信心指數

。本港時間２：００ｐｍ，日本公布３月工具機訂單。同一時間，德國公布３月生產者物價指數

，月率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒６％，年率升幅料由１５﹒８％收窄至９﹒８％。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布２月貿易收支。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟

金人數，料由１８１萬升至１８２﹒５萬；首次申請失業救濟金人數料由２３﹒９萬升至２４萬

。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋銷售，料由４５８萬降至４５０萬，月率料由

１４﹒５％逆轉至下滑１﹒８％；３月領先指標跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒７％。同一時間，

歐元區公布４月消費者信心指數，料由負１９﹒２收窄至負１８﹒５。

在本港，明日公布業績的公司有：麗珠醫藥（０１５１３）、山東新華製藥股份

（００７１９）、中電信（００７２８）、中國建築興業（００８３０）等。（ｗａ）

