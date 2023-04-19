傳長和擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權，料可套現３０億歐元

《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，長和（００００１）計劃出售
其意大利網絡基礎設施組合的大部分股權。
報道引述消息稱，長和接近敲定將意大利電訊網絡基建資產分拆到一間新公司，再將６０％
股權出售予私募股權公司殷拓，交易作價料約３０億歐元（約２５８億港元）。
長和未有回應報道，殷拓對報道不予置評。（ａｃ）
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