傳長和擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權，料可套現３０億歐元

《經濟通通訊社１９日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，長和（００００１）計劃出售

其意大利網絡基礎設施組合的大部分股權。

報道引述消息稱，長和接近敲定將意大利電訊網絡基建資產分拆到一間新公司，再將６０％

股權出售予私募股權公司殷拓，交易作價料約３０億歐元（約２５８億港元）。

長和未有回應報道，殷拓對報道不予置評。（ａｃ）

