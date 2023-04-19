【香港政情】丘應樺訪京，與國家知識產權局及郵政局局長會面

《經濟通通訊社１９日專訊》商務及經濟發展局局長丘應樺今日在北京分別與國家知識產權

局（國知局）和國家郵政局官員會面，就相關工作範疇交流意見和加強合作。

在知識產權署署長黃福來陪同下，丘應樺今早與國知局局長申長雨會面。他表示，國家《十

四五規劃綱要》支持香港建設區域知識產權貿易中心，香港政府一直致力保護知識產權及推動知

識產權貿易，以配合國家發展知識產權的重要戰略。

丘應樺感謝國知局一直以來對特區政府的支持，國知局與商務及經濟發展局早於２０１７年

６月簽訂了《關於在知識產權領域合作的安排》，並已同意將合作安排延長至２０２７年６月，

進一步在國家進軍知識產權強國的道路上更好協力把握知識產權的新機遇。國知局亦一直在專利

人員培訓和專利實質審查方面給予知識產權署技術協助，並於今年１月１日推出試點項目，讓香

港申請人在內地提交的合資格發明專利申請可獲優先審查。

丘應樺其後與國家郵政局局長趙沖久會面，討論加強合作事宜。郵政署署長戴淑嬈亦有陪同

出席。

他表示，為把握粵港澳大灣區發展所帶來的機遇，香港郵政會善用香港的物流網絡優勢，大

力發展跨境寄遞服務，特別是電子商貿產品，加強經濟發展。香港郵政亦正全力推動重建香港空

郵中心，並利用其配置的冷凍鏈設施發展大灣區跨境高端物流業務。（ｃｌ）

