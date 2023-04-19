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19/04/2023 18:37

【香港政情】運輸及物流局成立海運及港口發展策略專責小組

　　《經濟通通訊社１９日專訊》運輸及物流局今日公布於香港海運港口局轄下海運及港口發展
委員會下成立海運及港口發展策略專責小組，就進一步推動香港國際航運中心的發展策略提出行
動綱領。
　　專責小組主要負責（１）就以下範疇制訂策略，包括：提升船舶融資、海事保險、海事仲裁
和船舶管理等業務，讓香港成為全球領先的高端航運服務市場；助力全球海運和港口業務向零碳
排放轉型；推動航運智能化和數字化發展；及推進粵港澳大灣區及國際航運界的交流協作。
（２）推展研究以制訂促進高端航運服務業及相關領域的策略，以維持香港海運港口業的競爭力
；和（３）調研及建議措施以鞏固香港國際航運中心的地位，包括加強與國際和大灣區業界的交
流。
　　專責小組由海運及港口業不同界別的專家組成，涵蓋船東、付貨人、海事保險、海事仲裁、
稅務和商品貿易。專責小組討論相關議題時將邀請其他業界領袖及相關決策局或部門出席會議。
專責小組的成員名單載於附件。
　　運輸及物流局發言人表示，正如２０２３－２４年度《財政預算案》公布，專責小組的成立
旨在就主要策略提出行動綱領，以加速香港高端航運服務業群的發展，並進一步鞏固香港國際航
運中心的地位。專責小組目標在２０２３年底前公布行動綱領。（ｃｌ）

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