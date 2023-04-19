《小傳日記》日本用過千億開賭場，澳門博企點應對？

《小傳日記》近期日本政府宣布，批准喺大阪興建賭場度假村。呢個度假村會喺一個叫做夢

洲嘅人工島上面，起初成本係１﹒８萬億ｙｅｎ（約１０６７億港紙），係日本第一次批准起賭

場度假區。

首相岸田文雄話，希望度假村喺２０２９年秋冬開業，年收入目標５２００億ｙｅｎ（約

３０８億港紙），主要嚟自博彩業，並且希望每年吸引６００萬個國際遊客同１４００萬個本土

遊客。佢又聽取專家組嘅意見，專家組指喺經營者財務穩定性、地區經濟效益，同埋打擊賭博成

癮措施等，由大阪府同大阪市提出嘅發展計劃可以滿足既定條件。

面對日本突如其來嘅挑戰，澳門博企點還擊呢？金沙中國（０１９２８）就話，澳門擁有集

群效應，有唔少賭場聚集，加上去日本需要一個比較長嘅假期，內地旅客去澳門比較方便，香港

旅客佔嘅比例都幾大，唔太擔心日本起賭場對澳門賭企收入帶嚟好大影響。金沙又話，旗下業務

會喺日本賭場開業之前做好部署，目前仲有６至７年時間準備，改善設施同起更多具吸引力嘅地

標，澳門六大博企甚至承諾喺未來１０年投資過千億。

澳門係亞洲嘅博彩重地，博彩業嘅知名度同配套暫時比日本優勝，呢個地位相信幾難動搖。

更何況，今次日本政府揀喺大阪起賭場，雖然當地有好多知名嘅觀光勝地同娛樂景點，但據日本

傳媒指，有當地居民反對起賭場，亦有人擔心賭博成癮嘅問題，呢個鴻圖大計係咪咁易落實呢？

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