  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2023 16:17

《小傳日記》日本用過千億開賭場，澳門博企點應對？

　　《小傳日記》近期日本政府宣布，批准喺大阪興建賭場度假村。呢個度假村會喺一個叫做夢
洲嘅人工島上面，起初成本係１﹒８萬億ｙｅｎ（約１０６７億港紙），係日本第一次批准起賭
場度假區。
　　首相岸田文雄話，希望度假村喺２０２９年秋冬開業，年收入目標５２００億ｙｅｎ（約
３０８億港紙），主要嚟自博彩業，並且希望每年吸引６００萬個國際遊客同１４００萬個本土
遊客。佢又聽取專家組嘅意見，專家組指喺經營者財務穩定性、地區經濟效益，同埋打擊賭博成
癮措施等，由大阪府同大阪市提出嘅發展計劃可以滿足既定條件。
　　面對日本突如其來嘅挑戰，澳門博企點還擊呢？金沙中國（０１９２８）就話，澳門擁有集
群效應，有唔少賭場聚集，加上去日本需要一個比較長嘅假期，內地旅客去澳門比較方便，香港
旅客佔嘅比例都幾大，唔太擔心日本起賭場對澳門賭企收入帶嚟好大影響。金沙又話，旗下業務
會喺日本賭場開業之前做好部署，目前仲有６至７年時間準備，改善設施同起更多具吸引力嘅地
標，澳門六大博企甚至承諾喺未來１０年投資過千億。
　　澳門係亞洲嘅博彩重地，博彩業嘅知名度同配套暫時比日本優勝，呢個地位相信幾難動搖。
更何況，今次日本政府揀喺大阪起賭場，雖然當地有好多知名嘅觀光勝地同娛樂景點，但據日本
傳媒指，有當地居民反對起賭場，亦有人擔心賭博成癮嘅問題，呢個鴻圖大計係咪咁易落實呢？
請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態19/04/2023
聯儲局官員指經濟衰退擔憂沒有依據，敦促進一步加息
人氣文章香港要聞19/04/2023
盧寵茂：新冠疫情有上升趨勢，但醫療系統有能力應付
人氣文章FOCUS19/04/2023
【FOCUS】華爾街放榜得失各異　金融業務覬覦者眾
人氣文章中國故事19/04/2023
《京城近觀》沙塵暴頻發　都是蒙古國惹的禍？
人氣文章財經熱話19/04/2023
中聯通首季新業務增長放慢遭大行唱淡股價下挫　不如吼中移動中電信？
人氣文章財經熱話19/04/2023
《午市前瞻》中聯通首季純利創同期新高 專家料整固後可挑戰7元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金