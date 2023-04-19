【聚焦人幣】人幣中間價升８３點子止兩連跌，報６﹒８７３１

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７３１，

較上個交易日升８３點子，止兩連跌，上個交易日報６﹒８８１４。

貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８７３１ －８３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒５４３６ ＋２５８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９０ ＋１００﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７５８ －８﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒５４１４ ＋２７０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６２６９ ＋１６０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２７０２ ＋１４６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１５８３ ＋１２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒６７１０ ＋１３５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３２５ －４７﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４４５ ＋１５﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒８９９６ －１７１﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒６４３３ －１６８﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒７２００ ＋１６﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

