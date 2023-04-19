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19/04/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升８３點子止兩連跌，報６﹒８７３１

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８７３１，
較上個交易日升８３點子，止兩連跌，上個交易日報６﹒８８１４。
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８７３１　　－８３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒５４３６　＋２５８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２９０　＋１００﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７５８　　　－８﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒５４１４　＋２７０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６２６９　＋１６０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２７０２　＋１４６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１５８３　　＋１２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒６７１０　＋１３５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３２５　　－４７﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４４５　　＋１５﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒８９９６　－１７１﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒６４３３　－１６８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒７２００　　＋１６﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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