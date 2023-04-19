  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2023 09:28

【數據解讀】大新銀行：消費增長加快工業落後，料全年經濟增５％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國一季度ＧＤＰ同比增長同比增長４﹒５％，大勝市場預期
的４％。３月社會消費品零售總額同比增逾一成，不過工業、投資數據雙雙遜預期。大新銀行經
濟研究及投資策略部分析指出，第一季ＧＤＰ明顯改善且超市場預期，主要受惠服務業增長在放
寬放疫措施後顯著加快，而工業表現則稍為落後。
　
＊消費大增由於低基數，工業產能過剩待消化＊
　
　　分析指，３月零售銷售按年增長１０﹒６％，是２０２１年中以來最大單月升幅，部分原因
是去年同期疫情開始升溫，導致比較基數較低，其中餐飲收入按年大幅上升２６﹒３％，汽車類
消費亦上升１１﹒５％，其他消費品零售則增長８﹒２％。
　　大新銀行指出，第一季固定資產投資按年增長５﹒１％，推算３月投資更錄得按年下跌
０﹒７％，製造業及基建投資增長均見放緩，房地產開發投資按年跌幅更調頭擴大。不過，商品
房銷售續見改善，住宅銷售增長加快，日前公布的新建住宅價格按月升幅亦擴大，或反映房地產
市道繼續回暖。
　　供應方面，３月工業生產增長加快至３﹒９％，增幅小於市場預期的４﹒４％，也不及服務
業生產９﹒２％的按年增長。第一季工業產能利用率降至７４﹒３％，較對上兩年的第一季度均
要低，顯示內地工業產能過剩情況仍有待消化。３月城鎮調查失業率５﹒３％，按月下跌０﹒３
個百分點，惟１６－２４歲青年失業率仍然高企，達１９﹒６％，較２月的１８﹒１％有所上升

　
＊出口壓力不利工業復甦，住宅銷售可望續改善＊
　
　　分析指出，隨著內地經濟重啟，消費及投資可望逐步改善，加上政府的刺激增長措施，在內
需帶動下，內地今年經濟將有望取得５％以上增長；不過，環球經濟衰退壓力升溫，中美關係趨
向緊張，繼續對內地出口帶來壓力，或不利工業生產復甦，尤其高端技術產品影響仍然較大。
　　房地產市場方面，大新銀行認為，內地持續推出支持措施加上經濟復甦，住宅銷售市道可望
繼續改善，同時房企資金壓力有所紓緩，或支持未來房地產投資回穩，「爛尾樓」問題若不再惡
化亦有助穩定房地產市場信心。（ｄｗ）

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港要聞19/04/2023
港島凌晨大停電 過百宗市民被困升降機 東區大範圍電網被中斷
人氣文章財經熱話19/04/2023
【虛幣世界】比特幣企穩3萬大關，市場關注被充公比特幣
人氣文章財經熱話18/04/2023
地建會梁志堅倡撤「辣招」　李家超指現行樓市措施仍適用
人氣文章中國故事18/04/2023
《神州經脈》消費帶動GDP勝預期　中國再減美債　上海車展開幕
人氣文章財經熱話18/04/2023
匯控遭摩通唱淡終止三連升　下月股東會兩議案表決存變數
人氣文章國際動態18/04/2023
英國醫生罷工導致逾19.5萬個預約取消
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金