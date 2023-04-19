【大國博弈】美國防部官員：中國軍力威脅日增，北京繼續拒絕通話

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國防部高級官員將向國會警告中國軍事力量日益增強的風

險，並強調美國需加快開發高超音速武器。官員表示，與此同時，中國軍方領導層繼續拒絕五角

大樓提出的多次通話要求，北京方面也表現出「對支撐穩定國防關係的重要溝通渠道缺乏興趣」

。



＊中國正致力擴張核力量，可被應用於生化武器等目的＊



據《彭博》報道，國防部印太安全事務首席副助理部長Ｊｅｄｉｄｉａｈ Ｒｏｙａｌ在為

聽證會準備好的證詞中表示，中國正致力於「顯著且迅速地擴張」核力量，並在生物技術等領域

推動「快速技術變革」，這些技術可以被應用於生物和化學武器等目的。他還指出中國飛機和海

上船舶對美國和盟友軍事資產進行「危險攔截」，並提及北京的高空氣球偵察行動，作為中國行

為構成風險的證據。

他提到在美國於２月擊落進入美國領空的疑似中國間諜氣球後，中國國防部長拒絕與美國防

長奧斯汀通話。而北京方面表現出「對支撐穩定國防關係的重要溝通渠道缺乏興趣」。



＊美國或加快開發並部署高超音速武器＊



美軍印太司令部司令、海軍上將Ｊｏｈｎ Ａｑｕｉｌｉｎｏ對眾議院軍事委員會表示，美

國需要更快地開發並部署能夠低空高速機動飛行並避開雷達探測的高超音速武器。另外，他表示

就任以來一直要求與中國人民解放軍東部戰區司令員和南部戰區司令會晤，但他們尚未接受。

報道引述一位國防部高級官員周一（１７日）表示，中國軍方領導層拒絕了奧斯汀以及參謀

長聯席會議主席Ｍａｒｋ Ｍｉｌｌｅｙ提出的多次通話要求。（ｊｔ）（ｚｚ）

