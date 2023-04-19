【聚焦人幣】孟加拉與俄羅斯合作的核電站項目擬用人民幣支付款項

《經濟通通訊社１９日專訊》內媒引述孟加拉國政府官員表示，孟加拉國和俄羅斯已商定同
意使用人民幣來支付俄羅斯在該國建設的核電站項目款項。
報道指，孟加拉國目前正與俄羅斯國家原子能公司合作建設計劃中兩座核電站的第一座，該
項目價值１２６﹒５億美元，其中９０％的資金是由孟加拉國向俄羅斯貸款而來，前者將在２８
年內償還，有１０年寬限期。（ｊｔ）
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