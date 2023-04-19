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19/04/2023 16:02

【台海局勢】危地馬拉總統訪台，陸方警告不要助紂為虐

　　《經濟通通訊社１９日專訊》據報危地馬拉總統賈馬特將於本周六（２２日）開始為期兩天
的台灣訪問行程。在北京，外交部發言人汪文斌表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，台
獨沒有出路，奉勸賈馬特政府不要助紂為虐，為謀一已之私違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲
，任何無視世界潮流和國際大義、頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗。（ｅｙ）

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