【台海局勢】危地馬拉總統訪台，陸方警告不要助紂為虐

《經濟通通訊社１９日專訊》據報危地馬拉總統賈馬特將於本周六（２２日）開始為期兩天

的台灣訪問行程。在北京，外交部發言人汪文斌表示，一個中國原則是公認的國際關係準則，台

獨沒有出路，奉勸賈馬特政府不要助紂為虐，為謀一已之私違背國際大勢和危地馬拉人民的心聲

，任何無視世界潮流和國際大義、頑固堅持錯誤立場的舉動都注定失敗。（ｅｙ）

