【ＦＯＣＵＳ】華爾街放榜得失各異，金融業務覬覦者眾

【ＦＯＣＵＳ】美國３月地區銀行動盪風波下的贏家、輸家，隨著華爾街大行相繼揭盅首季

業績，逐漸浮出水面。風光者如摩通，盈利飆升；失意者如高盛，利潤急跌；分野背後，可謂成

也消費者業務、敗也消費者業務。而隨著蘋果、亞馬遜、推特等科技巨頭躍躍欲試分杯羹，未來

金融業務競爭勢更激烈。



＊摩通盆滿鉢滿，高盛盈利急跌＊



由矽谷銀行（ＳＶＢ）倒閉激起的美國３月地區銀行動盪風波，未改聯儲加息路徑，亦未阻

以資產計排名第一的摩通，首季賺得盆滿鉢滿－－收入錄創紀錄的３８３億美元，盈利按年飆升

５２％至１２６億美元。背後最大功臣，是淨利息收入暴增４９％至逾２０７億美元新高；此外

，摩通首季存款按季勁增３７１億美元，羡煞一眾存款流失的中小銀。

摩通執行長戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）在政經界長袖善舞，高盛執行長所羅門

（Ｄａｖｉｄ Ｓｏｌｏｍｏｎ）卻孤傲低調。自２０１８年成為這間以「貪婪」著稱的華爾街

併購巨頭的話事人，其引以為傲的投行業務和力爭多元的消費者業務，面對加息大潮盡不如意。

高盛周二（１８日）公布，首季收入按年縮水５％至１２２﹒２億美元，盈利急跌１８％至

３２﹒３億美元。究其原因，首推投行業務收入受全球併購交易萎縮拖累，按年暴瀉２６％至

１５﹒８億美元；此外，激進加息亦拖累其ＦＩＣＣ（固定收益、貨幣和商品交易）業務收入，

按年跌１７％至３９﹒３億美元，



＊亞馬遜、蘋果、推特爭相布局＊



相比摩通、美銀、花旗憑藉龐大的消費者業務，首季利息收入即乘加息東風按年大漲３４％

，嘗試向多元業務轉型的高盛，首季淨利息收入僅不到３﹒５億美元，該行最新決定出售消費者

業務部門Ｍａｒｃｕｓ剩餘貸款組合，並因此損失４﹒７億美元，另研究出售２０２１年收購的

先買後付貸款平台ＧｒｅｅｎＳｋｙ。

所羅門試圖帶領高盛向消費銀行業務轉型擴張的嘗試，可謂磕磕絆絆，折射加息衝擊、衰退

陰影夾擊之下，銀行業經營不易。盈利增長如摩通、富國、花旗、美銀，首季分別為潛在貸款損

失撥備１１億、６﹒４３億、２﹒４１億、９﹒３１億美元，高盛由於出售Ｍａｒｃｕｓ釋放

４﹒４億美元準備金，故撥備１﹒７１億美元。

增加損失撥備、核銷不良貸款之外，華爾街大行還面臨另一勁敵－－科技巨頭。繼亞馬遜去

年底推出面向賣家的貸款業務，最高可提供１０００萬美元的營運資金融資，蘋果公司近日在其

「錢包」功能下的Ａｐｐｌｅ Ｃａｒｄ，為美國用戶提供最高４﹒１５％的儲蓄收益功能，推

特亦宣布跟線上交易平台ｅＴｏｒｏ合作，供用戶買賣股票、加密貨幣等。

當馬斯克公開宣稱，希望Ｔｗｉｔｔｅｒ成為「世界上最大的金融機構」，用戶通過一次點

擊即可相互轉賬並賺取利息，傳統大行是否正瑟瑟發抖？

