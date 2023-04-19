【香港要聞】家庭醫生：復活節假期後感染新冠及流感病人增加

《經濟通通訊社１９日專訊》家庭醫生林永和在電台節目上表示，復活節假期後，感染新冠

及流感的病人增加，新冠患者以長者及成年人為主，八成以上未按時接種疫苗，或曾感染康復超

過半年。

他指，兒童接種流感疫苗不理想，感染個案多，患重症的機會高，建議盡快接種。（ｃｌ）



