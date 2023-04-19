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19/04/2023 15:52

【外圍經濟】日本股市在巴菲特提振下創一年來最長升勢

　　《經濟通通訊社１９日專訊》巴菲特表示考慮追加投資日本股市，提振了市場情緒，日本股
市創下一年多來最長的升勢。東證指數和日經２２５指數周二（１８日）已連續８天上漲，實現
了自２０２２年３月以來最長的連續上漲。
　　不過，分析指，下個月買盤可能會消退，市場存在很多不確定性。（ｒｃ）

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