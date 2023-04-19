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19/04/2023 07:53

《國企紅籌》鄭煤機（００５６４）擬分拆恒達智控滬科創板上市

　　《經濟通通訊社１９日專訊》鄭煤機（００５６４）（滬：６０１７１７）公布，擬分拆所
屬子公司鄭州恒達智控科技至上海證券交易所科創板上市，而分拆完成後，該集團仍擁有對恒達
智控的控制權。
　　該集團指，恒達智控發行詳情如發行規模及定價方式待定，而分拆可適應煤礦智能化發展趨
勢，有利於提升整體估值水平等。（ｗｈ）

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