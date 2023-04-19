中國聯通（００７６２）首季純利５２億人幣創同期新高，升１２％

《經濟通通訊社１９日專訊》中國聯通（００７６２）公布，截至３月３１日止首季純利
５１﹒５５億元（人民幣．下同），比去年同期上升１１﹒２％，利潤規模再創上市以來同期新
高。
該集團指，營業收入９７２﹒２２億元，上升９﹒２％，增速達到近十年來同期高水平，其
中服務收入８６１﹒１５億元，上升６﹒１％，而產業互聯網業務收入２２３﹒８９億元，佔服
務收入比２６％，同比提升２﹒１個百分點。該集團指，ＥＢＩＴＤＡ約２５７﹒３億元，上升
２﹒８％，而首季經營現金流１６９﹒６４億元，同比增長２１﹒８％，經營現金流佔營業收入
比１７﹒４％，同比改善１﹒８個百分點，資產負債率４６﹒３％。
＊移動服務收入升４﹒４％＊
該集團指，「大聯接」用戶規模達到９億戶，其中５Ｇ套餐用戶達到２﹒２４億戶，推動移
動服務收入４３８﹒２３億元，同比提升４﹒４％，移動用戶ＡＲＰＵ為４４﹒９元，同比提升
０﹒９元；固網寬帶接入收入同比提升３﹒１％，達到１１８﹒５６億元。此外，該集團加速推
進人機物泛在互聯，加快發展物聯網和工業互聯網，物聯網終端連接數達到４﹒１６億個。
（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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