《日入而息》銀行結餘創逾１４年低，新地大埔新盤首批４３７萬起

《今天重點》

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新鴻基地產（０００１６）大埔白石角優景里項目第２Ａ期ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ ＨＩＬＬ公

布第１號價單，涉１２３伙，折實售價４３７﹒２４萬－１１１４﹒６８萬元，折實平均呎價１

６２８８元，折實呎價１３５１８－１９３２１元

金管局再承接逾６９億港元沽盤，銀行體系結餘跌穿５００億，創逾１４年新低，港元拆息全線

上升，其中隔夜息升穿２厘

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，政府正釐訂新的「資本投資者入境計劃」細節，將大致

沿用原有資本投資者入境計劃的框架及申請資格，預料今年內推出

澳門行政長官賀一誠指，現時６間博彩企業己設立１２個場所，經營外國人博彩專區，並有信心

今年賭收可以達到原定的１３００億澳門元的水平

長和（００００１）計劃出售其意大利網絡基礎設施組合的大部分股權，交易作價料約３０億歐

元（約２５８億港元）

英國國家統計局發布的最新數據顯示，該國消費者價格指數（ＣＰＩ）變幅仍出人意料保持在兩

位數，按年上漲１０﹒１％，高於經濟師預期的９﹒８％，增強英倫銀行進一步加息的可能性

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《即日市況》

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恒指全日低收２８２點報２０３６７，銀娛漲逾４％，金沙升逾２％

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《深滬股市》

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午後市況轉差滬指收跌０﹒６８％，電信地產板塊跳水

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《美元匯價》

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可在１﹒０９低位買歐元博反彈

歐元最新報１﹒０９３３╱３６，日圓最新報１３４﹒７２╱７５

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《公司業績》

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中基（００７６７）年度盈轉虧９０萬元不派息，配股協議失效，今復牌

鐵塔（００７８８）首季度盈利約２５億元人民幣，增長１５％

中國聯通（００７６２）首季純利５２億元人民幣，創同期新高，升１２％

盛業以約７９７０萬人幣出售應收帳款，料錄收益３７０萬

泡泡瑪特（０９９９２）首季整體收益按年增０－５％

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《公司資訊》

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友邦保險（０１２９９）委任羅志強為集團首席醫療保健總監

傳長和（００００１）擬出售意大利電訊網絡基建大部分股權，料可套現３０億歐元；據報長和

兩筆美元債券交易集資２５億美元

小米（０１８１０）發布新旗艦手機１３ Ｕｌｔｒａ，售價５９９９元人民幣起

中國投資開發（００２０４）：恢復莫秀萍作為董事，轉任非執行董事

李寧（０２３３１）：申請增設人民幣櫃台

友邦保險（０１２９９）委任羅志強為集團首席醫療保健總監

俊知（０１３００）預中標中移動饋線及饋線連接器集中採購項目

捷榮（０２１１９）主席出售２１％股權予中信（００２６７）旗下大昌行

渣打（０２８８８）倫敦再斥１５４４萬元回購２４﹒３萬股

德泰新能源（００５５９）委杜振偉任獨立非執董，符上市規則

富匯國際（０１０３４）作為１項活動支持機構，尋求合作機會

泰加保險（０６１６１）附屬喜馬拉雅保險委行政總裁及首席財務官

金斯瑞（０１５４８）附屬貿易銷售ＣＡＲＶＹＫＴＩ按季增３１％

時富投資（０１０４９）及時富金融（００５１０）分售東方海外股份

萬寶盛華（０２１８０）更換主席，委新非執董

雅仕維（０１９９３）非執董楊鵬辭任，吳曉蘋接任

遠大醫藥（００５１２）眼科藥物內地臨床試驗獲許可

重慶銀行（０１９６３）第一大股東１４７９萬人幣增持２０５萬Ａ股

據報珠海萬達港股ＩＰＯ計劃近死線，仍未有時間表

領展（００８２３）可持續未來館樂富開幕，推動可持續發展生活方式

港鐵（０００６６）香港站部分商舖中午起停電，生意受阻

香港寬頻（０１３１０）推一日快閃優惠，３０ＧＢ ５Ｇ月費１６２元

百勝中國（０９９８７）考慮宣派及支付季度股息

先瑞達醫療（０６６６９）產品註冊獲國家藥監局批准

中國生態旅遊（０１３７１）兩附屬中標彩票系統及投注站管理服務項目

滙控（００００５）５月２日召開董事會審議首季業績及考慮會否派息

宏基（０２２８８）黃竹坑商廈首批售出八成，最高呎價逾１﹒６萬

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《國企紅籌》

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洛鉬稱剛果（金）銅鈷礦項目權益金問題達成共識

鳳祥股份（０９９７７）獲豁免遵守最低公眾持股量期限

中國通號（０３９６９）尋找海外投資併購目標

鄭煤機（００５６４）擬分拆恒達智控滬科創板上市

新華文軒（００８１１）最多１﹒５億人幣認購基金

創美藥業（０２２８９）兩董事辭任，建議委２人接任

浙江滬杭甬（００５７６）１﹒３億人幣擴建兩服務區

紅星美凱龍（０１５２８）未完成回購，擬作特別分紅

中國太保（０２６０１）斥６億人幣認購寶武綠碳基金

華潤電力（００８３６）售電量３月升８％，首季增２％

金融街（０１５０２）非執董沈明松辭任，提胡玉霞接任

中信資源（０１２０５）主席和行政總裁更換為郝維寶

中國飛機租賃（０１８４８）旗下印尼翎亞航空首架中國ＡＲＪ２１客機投入商用

廣汽（２２３８）旗下電動車品牌埃安擬於上海科創板上市

兗煤澳大利亞（０３６６８）首季應佔煤炭銷量按年跌２４％

白雲山（００８７４）子公司出售初始基礎資產，涉款１０億元人民幣

保利置業（００１１９）獲交行香港分行提供及續借一筆不逾４億元貸款

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《神州民企》

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深鐵接手恒大（０３３３３）深圳橫崗排榜村舊改項目總投資４６４億元

網龍（００７７７）中國境外教育業務與ＧＥＨＩ合併，變相分拆美上市

理想汽車（０２０１５）未來３年布局１１款電動車

鑫苑服務（０１８９５）抵押事項提仲裁索賠

康橋悅生活（０２２０５）聘機構評估擔保損失，設獨立委員會調查

奈雪的茶（０２１５０）首季新增３８店，上調全年開６００家

四環醫藥（００４６０）醫食管炎產品臨試完成入組

建業地產（００８３２）將發約７﹒５８億美元票據，餘下交換票據或無法及時還款

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《中國要聞》

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發改委表示鐵礦石價格已小幅回落，遏制價格不合理上漲；３月審批固投項目７個，總投資１０

４億元；３月中歐班列增３１％，運送貨物增５２％；３月發電同比增５％，全社會用電量增６

％；化肥價格高於正常年份，分節奏積極投放儲備；生豬價格進一步明顯下跌的可能性較小；研

究縮減外資准入負面清單，進一步擴大開放

內地首季住宿和餐飲業ＧＤＰ增１３﹒６％，增幅最高

火災致２１死，長峰醫院所屬新三板公司被實施停牌

大新銀行表示消費增長加快工業落後，料全年經濟增５％

人行３２０億逆回購利率持平，淨投放２５０億

深交所與泰國證券交易所開展指數行情展示合作

國資委表示系統提升數字監管智能監管能力等５方面工作

極氪發布歐洲戰略，２０２６年進入大部分西歐地區

上海１０家銀行對３０家民企授信逾１２００億元；上海強化銀行保險領域行政司法協作

德國大眾集團將在華投資１０億歐元用於純電汽車開發

寧德時代發布凝聚態電池，預計今年內量產；寧德時代將於２０３５年實現全價值鏈碳中和

欣旺達新推超快充電池並與吉利旗下威睿簽約合作

中國續對日本進口氯偏樹脂徵收４７﹒１％反傾銷稅

北京長峰醫院火災增至２９死，院長等１２人被刑拘

新疆首季進出口增８０﹒３％，增速全國第一

發改委表示研究起草擴大消費文件，下大力氣穩汽車消費；支持民間投資項目發行ＲＥＩＴｓ；

移民局表示首季６５０７萬人次出入境，港澳台佔三千萬

特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

中國續對日本進口氯偏樹脂徵收４７﹒１％反傾銷稅

內地五一假期國際及港澳台機票預訂增１０倍

珠海格力集團註冊資本由８億元增２４倍至２００億

全國首單新舊動能轉換ＡＢＳ在上交所成功設立

上海表示有效推動一批「硬科技」企業在科創板上市

國開行對埃及國民銀行授信３億美元支持當地４９項目

惠州海關完成內地首筆數字人民幣退進口稅業務

保利發展溢價９﹒４７％競得上海寶山區大場鎮地塊

金地聯合體溢價８﹒８８％競得上海嘉定徐行鎮地塊

海南發布旅遊參考價：團隊住宿８０元導遊每團３００

上海經信委推進算力資源提升，促帶動產業發展

港珠澳大橋主體工程今日通過國家竣工驗收

２０２２年中國私募股權投資活動跌至９年來最低點

中國６Ｇ通訊技術研發取得突破

危地馬拉總統訪台，陸方警告不要助紂為虐

遼寧擬發２５０億專項債，為新組建省級農商行注資

孟晚舟稱數字化市場巨大，將與夥伴推進數字化轉型

國信證券或遭一汽投資清倉式減持

工業富聯跌停，盤後澄清丟失訂單傳聞不實

中信証券楊帆料今年內地ＧＤＰ增長逾５﹒５％

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６２％，報１５７７０﹒４７點

台灣陸委會表示若ＥＣＦＡ中斷是雙方損失破壞兩岸關係

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《俄烏開戰》

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據報法國就促俄烏談判與華溝通，中方表示支持重啟和談

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《國際要聞》

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沙特與敍利亞關係解凍，敍總統料在開齋節後訪利雅得

拜登夫婦去年收入近５６萬美元，納稅近１７萬美元

聯合國表示印度超越中國成為世界人口第一大國

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《外圍經濟》

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傳迪士尼下周將裁數千人，包括娛樂部門約１５％員工

儘管７３７飛機出現問題，波音仍計劃提高其產量

加拿大３月份通脹率降至４﹒３％，惟央行或繼續加息

聯儲局官員指經濟衰退擔憂沒有依據，敦促進一步加息

蘋果和高盛聯手推出高利息戶口吸引投資者

Ｍｅｔａ員工曝料表示公司將於周三再裁員四千人

傳迪士尼下周將裁數千人，包括娛樂部門約１５％員工

巴西使用更多的玉米來製造生物燃料

新西蘭處於經濟衰退邊緣，澳洲經濟情況則較樂觀

美銀客戶連續第三周撤出美股，醫健及工業板塊最多

區域銀行財報即將發布，投資者審慎觀望美股持平

比特幣企穩３萬大關，市場關注被充公比特幣

Ｔｒｉｂｅ Ｃａｐｉｔａｌ或出資支持ＦＴＸ重啟

日本股市在巴菲特提振下創一年來最長升勢

英國３月通脹仍高企在兩位數，央行料進一步加息

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《大國博弈》

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涉對台軍售，商務部重申中國企業不得與兩美企交易

美國防部官員：中國軍力威脅日增，北京繼續拒絕通話

荷蘭政府料ＡＳＭＬ對華出口設備限制將於７月明朗

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《其他消息》

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許正宇倫敦分享香港機遇，並與英國高級官員會面

譚耀宗稱夏寶龍提醒要慎防外國勢力和顏色革命

家庭醫生表示復活節假期後感染新冠及流感病人增加

港燈調查電壓驟降引致停電事故，並為引起不便致歉

機管局預留１４萬張機票贈內地旅客，冀鼓勵來港旅遊消費

運輸署表示因停電導致失靈的港島交通燈大致回復正常運作

金管局承接逾６９億港元沽盤，銀行體系結餘跌穿５００億

病人急症室求診期間洗手間暈倒失救，林志釉建議病人戴手帶定位；威院手術室自動門路軌鋁金

屬外殼昨脫落，無人受傷

盧寵茂稱新冠疫情有上升趨勢，但醫療系統有能力應付

數據表示港人復活節長假海外預訂數目錄逾８倍按年增長

港府歡迎立法會通過稅務寬免及提高子女免稅額

大灣區航空優惠：三套來回香港台北機票１８９０元起

梁熙稱港島停電或因南丫島機組故障，促檢討利潤管制協議

陳浩濂稱新的資本投資者入境計劃正敲定細節，料今年內推出

首屆滬港合作數據論壇暨開放數據競賽日前啟動

深股通全日流出逾８億元，外資結束連續三日淨流入；滬股通額度全日用逾１４億元，外資淨流

出逾９億元

代理業界料Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｈｉｌｌ首批「一Ｑ清袋」

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