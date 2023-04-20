恒指半日高收３９點報２０４０７，中芯收升４％，龍湖跌４﹒４％

《經濟通通訊社２０日專訊》華爾街投資者持續觀望企業財報及聯儲局貨幣政策動向，隔晚

美股個別發展，標普５００收跌不足１點；道指收跌７９點；納指收升３點。

聯儲局發布最新經濟「褐皮書」，措辭較３月初矽銀倒閉前的報告更悲觀，指最近幾周美國

經濟增長陷入停滯，招聘和通脹放緩，獲取信貸的渠道變窄。

港股上升，恒生指數半日收報２０４０７，升３９點或０﹒１９％，主板成交５０５﹒０９

億元。恒生中國企業指數報６９０４，升１５點或０﹒２２％。恒生科技指數報４１１４，升

１２點或０﹒３％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、中芯國際（００９８１）及騰訊控股

（００７００）；美團收報１４０﹒３元，升４﹒７元或３﹒４７％，成交３０﹒４７億元；中

芯收升３﹒９４％，報２５﹒０５元，該股成交約８２２９萬股，涉資２０﹒６１億元，盤中高

見２５﹒４５元，最低見２４﹒１５元；騰訊控股收報３５８﹒８元，升１﹒６元或０﹒４５％

，成交１９﹒７４億元。國指三大成交股份依次為美團、中芯國際及騰訊控股。科指三大成交股

份依次為美團、中芯國際及騰訊控股。

金沙（０１９２８）升３﹒３％，收報２９﹒７元；海爾智家（０６６９０）升３﹒１％，

收報２４﹒９５元；新奧能源（０２６８８）升３﹒０５％，收報１０８元。

另外，龍湖（００９６０）逆市收跌４﹒４％，報２２﹒８元，該股成交約４７６萬股，涉

資１﹒１０億元，盤中高見２４﹒１元，最低見２２﹒７元；碧桂園（０２００７）跌３﹒６％

，收報２﹒１４元；信義光能（００９６８）跌２﹒５５％，收報８﹒７８元。（ｋｙ）

