《盤後部署》越地供股復牌挫逾１１％，專家認為供得過！

《經濟通通訊社２０日專訊》恒指今日繼續窄幅上落，低開１２點，報２０３５４。濠賭股

繼續造好，金沙（０１９２８）高開３﹒３％，報２９﹒７元，銀娛（０００２７）高開

３﹒０２％，報５９﹒７元。保險股友邦（０１２９９）則低開１﹒７６％，報８３﹒５元。

雖然快手（０１０２４）遭騰訊（００７００）旗下公司減持，股價最終跌５﹒２２％，報

４９元，惟阿里巴巴（０９９８８）、騰訊及京東（０９６１８）變動不大，美團

（０３６９０）收市更升３﹒５４％，報１４０﹒４元。重磅科技股沒有大幅震盪，大市成交額

只有１０１５﹒６億元，恒指全日高低位差距只有１６４點。

恒指收報２０３９６，升２９點或升０﹒１４％，主板成交１０１５﹒６１億元。國企指數

報６８９５，升６點或升０﹒０９％。恒生科技指數報４０９８，跌３點或跌０﹒０９％。

內地股市方面，上證綜合指數報３３６７，跌３點或跌０﹒０９％，成交４９９６﹒７２億

元人民幣。深證成份指數報１１７１７，跌４３點或跌０﹒３７％，成交３１３８﹒６８億元人

民幣。



＊越秀地產擬按１００供３０基準供股＊



越秀地產（００１２３）今早停牌，中午公布建議按１００供３０基準供股，供股價為每股

９元，較上日收市價１２﹒５６元折讓約２８﹒３％；所得淨額８２﹒９９億元。所得淨額

８２﹒９９億元，用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營

運資金。

越秀地產午後復牌，股價一度急挫逾２０％，收市跌１１﹒６２％，報１１﹒１元，該股成

交約６０７９萬股，涉資６﹒６３億元，盤中高見１１﹒７８元，最低見１０﹒２８元。

內房股同樣受壓。碧桂園（０２００７）跌３﹒６％，收報２﹒１４元；龍湖

（００９６０）跌３﹒１４％，收報２３﹒１元；中海外（００６８８）跌１﹒９３％，收報

２０﹒３元；潤地（０１１０９）跌１﹒６９％，收報３７﹒７元。



＊黃偉豪：供股或助集團盈利增長＊



中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，今次越秀地產的供股比例及折讓

幅度頗大，讓投資者大為錯愕，股價急瀉在所難免。不過，他指供股目的是用作進一步投資及併

購，非因集團資金流動性或債務出現問題，加上股價自去年１１月開始反覆上升，最高升至

１３﹒４２元，在高位供股屬正常舉動。

黃偉豪又指，越秀地產供股所得資金除了提高集團的現金流，日後有任何收購更有助集團的

盈利增長，前景仍然樂觀，持貨者可考慮供股，無貨者則可候至１０﹒２元以下買入，跌穿買入

價的１０％止蝕，目標價１３元水平。



＊李偉傑：可候至９﹒５元吸納＊



華盛證券經紀部董事李偉傑同樣對供股的看法不太負面，他解釋越秀地產有此舉動，主要用

於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市的進一步投資，股價亦累積了一定升幅，今次

供股合理。

他續指，有廣州地鐵集團持股的越秀地產，未來繼續以地鐵沿線的地方作推廣，對集團銷售

帶來幫助，加上有國企背景，季度營運數據及目標均理想，今次供股消息對集團前景影響不大，

投資者仍然可考慮供股。

部署方面，李偉傑指市場需時消化供股消息，股價短線料繼續回調，無貨者可候至９﹒５元

吸納，目標為１２元水平，失守８﹒８元則止蝕。（ｅｒ）

