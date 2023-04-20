【國際要聞】也門首都薩那發生人踩人慘劇，至少８０死１２０傷

《經濟通通訊社２０日專訊》由反政府軍控制的也門首都薩那發生人踩人慘劇，至少導致

８０人死亡，１２０人受傷，死亡人數料會進一步上升。事發時現場正在派發救濟物資，反政府

軍發表聲明，向遇難者表示哀悼，並承諾調查事件。隨著沙特阿拉伯與伊朗恢復外交關係，也門

內戰近期重現停火曙光。（ｊｆ）

