【連環爆雷】美財政部現金流僅夠政府支出，共和黨提債務上限議案

《經濟通通訊社２０日專訊》美國聯邦債務違約危機仍未解決，最新數據顯示財政部的現金

流並不可觀，而共和黨籍眾議院議長麥卡錫，提出一項將未來一年債務上限提高，並削減聯邦支

出的議案，下周交由眾議院投票表決。

據報道，周二（１８日）流入財政部的現金只有１０８４﹒７億美元，使得該部門的現金餘

額從一天前的１４４０﹒８億美元，增至２５２５﹒５億美元。分析指，這筆錢或許足夠聯邦政

府應付開支，但就算能過關，也只是險勝。

財政部為避免突破３１﹒４萬億美元債務上限而採取了數項特殊措施，上周現金餘額一度降

至只有８６５﹒５億美元。



＊麥卡鍚建議提高１﹒５萬億美元上限＊



另一方面，麥卡錫的議案計劃將把債務上限提高１﹒５萬億美元，避免聯邦政府在２０２４

年３月３１日前債務違約。但提案包括部份保守派建議，料民主黨議員和白宮不會接納。

麥卡錫同時要求政府的非必需消費支出控制在２０２２年水平，意味著要削減１３００億美

元，且未來１０年每年開支增幅不能超過１％，以達到在未來１０年幫助削減預算赤字４﹒５萬

億美元。

麥卡錫警告說：「拜登有一個選擇：要麼走到桌前停止玩黨派政治遊戲，要麼拒絕談判，我

們國家可能因此有史以來第一次被拖入違約境地」。（ｊｆ）

