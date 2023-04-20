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即市新聞

20/04/2023 08:48

【虛幣世界】英國通脹數據出爐，比特幣價格跌至２９０００美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》消息指，由於英國通脹數據不容樂觀，加速了加密貨幣投資於
幣安迅速出貨，比特幣價格急跌至２９０００美元水平，而以太幣亦跌穿２０００美元；大多數
主要加密貨幣都錄得下跌情況，ＤｅＦｉ交易所Ｕｎｉｓｗａｐ的ＵＮＩ　和借貸平台Ａａｖｅ
的ＡＡＶＥ分別下跌６％和７％，交易價格約為５﹒９０美元和７４﹒８５美元，Ｍａｋｅｒ的
ＭＫＲ下跌５％，徘徊在７２９﹒３１美元左右。
　　數字資產信息平台Ｔｈｅ　Ｔｉｅ聯合創始人兼首席執行官約書亞。弗蘭克　
（Ｊｏｓｈｕａ　Ｆｒａｎｋ）　分析指，由於對中心化交易所的擔憂日益加劇，去中心化交易
所　（ＤＥＸ）　的交易量一直在飆升，他認為在弄清楚幣安的監管情況之前，可能會看到這種
趨勢持續下去，雖然ＤｅＦｉ佔整個加密貨幣市值的比例不到５％。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報２８９２３﹒８１元，升０﹒４４％（２４小時比較．下
同）；以太幣現報１９４７﹒０４元，升０﹒６９％；艾達幣報０﹒４１９３元，升０﹒７２％
；瑞波幣報０﹒４９５０元，升０﹒７９％。（ｕｌ）
　
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