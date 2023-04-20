《異動股》快手低開近２％，遭騰訊減持，持股量降至１９％

《經濟通通訊社２０日專訊》快手（０１０２４）現價跌１﹒７４％，報５０﹒８元，以現
價計，該股暫連跌３日，累計跌幅７﹒３８％。該股成交約３１萬股，涉資１５５５萬元。
據最新數據顯示，騰訊於４月１３日減持快手５１１６萬股Ｂ類股份，據報為騰訊旗下公司
Ｐａｒａｌｌｅｌ Ｎｅｂｕｌａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ應外部資本伙伴要求，無償分派該
５１１６萬股快手股份。是次分派後，騰訊於快手的持股量由２０﹒４５％降至１９﹒０２％，
仍為快手單一最大股東。是次為騰訊繼分派京東（０９６１８）及美團（０３６９０）再次出手
減持大型科技股，令市場憂慮快手為騰訊下一個減持對象。
現時，恒生指數報２０３５４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１４﹒７４億元。國企
指數報６８９１，升２點或升０﹒０３％。恒生科技指數報４０９８，跌３點或跌０﹒０９％。
即月期指新報２０３４２，升２２點，低水１３點。即月國指期貨報６８８４，升１１點，
低水７點。即月科指期貨新報４０９３，跌４點，高水１０點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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快手（０１０２４） ５０﹒８元 跌１﹒７４％
騰訊（００７００） ３５７﹒２元 無升跌
京東集團（０９６１８） １４４﹒１元 跌０﹒０７％
美團（０３６９０） １３５﹒８元 升０﹒１５％
閱文集團（００７７２） ３７﹒８元 無升跌
嗶哩嗶哩（０９６２６） １６４﹒３元 無升跌
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（ｈｃ）
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