《異動股》美團（０３６９０）升逾４％冠藍籌，收復１４０元大關

《經濟通通訊社２０日專訊》美團（０３６９０）現價升４﹒５％暫為最佳表現藍籌，報
１４１﹒７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒７３％。該股成交約１０７３萬股，
涉資１４﹒９８億元。
美團昨日逆市走強後，今日再現追落後強勢，目前主動買沽比率達６５比３５，盤中高見
１４２﹒２元，突破５０天線兼創逾兩星期新高，獨自貢獻恒指近５０點升幅。
現時，恒生指數報２０３９５，升２７點或升０﹒１４％，主板成交１７８﹒６３億元。國
企指數報６９０１，升１２點或升０﹒１８％。恒生科技指數報４１０５，升３點或升
０﹒０９％。
即月期指新報２０４００，升８０點，高水４點。即月國指期貨報６９０５，升３２點，高
水３點。即月科指期貨新報４１１０，升１３點，高水１５點。
上證綜合指數報３３５６，跌１３點或跌０﹒４０％，成交１１３６﹒６１億元人民幣。
深證成份指數報１１７１５，跌４４點或跌０﹒３８％，成交１５２３﹒２９億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １４１﹒７０元 升４﹒５０％
騰訊（００７００） ３５８﹒４０元 升０﹒３４％
阿里（０９９８８） ９２﹒３５元 升０﹒１１％
快手（０１０２４） ４９﹒５０元 跌４﹒２６％
京東集團（０９６１８） １４５﹒００元 升０﹒５５％
百度（０９８８８） １２６﹒５０元 升０﹒０８％
網易（０９９９９） １４４﹒４０元 升１﹒３３％
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（ｈｃ）
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