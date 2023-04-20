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20/04/2023 09:58

《異動股》美團（０３６９０）升逾４％冠藍籌，收復１４０元大關

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美團（０３６９０）現價升４﹒５％暫為最佳表現藍籌，報
１４１﹒７元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒７３％。該股成交約１０７３萬股，
涉資１４﹒９８億元。
　　美團昨日逆市走強後，今日再現追落後強勢，目前主動買沽比率達６５比３５，盤中高見
１４２﹒２元，突破５０天線兼創逾兩星期新高，獨自貢獻恒指近５０點升幅。
　　現時，恒生指數報２０３９５，升２７點或升０﹒１４％，主板成交１７８﹒６３億元。國
企指數報６９０１，升１２點或升０﹒１８％。恒生科技指數報４１０５，升３點或升
０﹒０９％。
　　即月期指新報２０４００，升８０點，高水４點。即月國指期貨報６９０５，升３２點，高
水３點。即月科指期貨新報４１１０，升１３點，高水１５點。
　　上證綜合指數報３３５６，跌１３點或跌０﹒４０％，成交１１３６﹒６１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１７１５，跌４４點或跌０﹒３８％，成交１５２３﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１４１﹒７０元　升４﹒５０％
　　騰訊（００７００）　　　３５８﹒４０元　升０﹒３４％
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒３５元　升０﹒１１％
　　快手（０１０２４）　　　　４９﹒５０元　跌４﹒２６％
　　京東集團（０９６１８）　１４５﹒００元　升０﹒５５％
　　百度（０９８８８）　　　１２６﹒５０元　升０﹒０８％
　　網易（０９９９９）　　　１４４﹒４０元　升１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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