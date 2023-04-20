《異動股》新東方高開近７％，第三財季虧轉賺８１６５萬美元

《經濟通通訊社２０日專訊》新東方（０９９０１）第三財季扭虧為盈，今日高開

６﹒５２％，報３３﹒５元，該股成交約６萬股，涉資１９５萬元；同系的東方甄選

（０１７９７）則低開１﹒６４％，報３２﹒９５元。

新東方公布，截至今年２月２８日止之第三季度的股東應佔淨利潤為８１６４﹒８萬美元，

去年同期則蝕１﹒２２億美元。以非通用會計準計算淨利潤為９５３６﹒２萬美元，２０２１年

同期虧損９５５０﹒３萬美元。

公司第三季經營利潤為６６４９﹒１萬美元，去年同期蝕１﹒４１億美元。淨營收同比上升

２２﹒８％至７﹒５４億美元。

截至２０２３年２月２８日止，學校及學習中心的總數為７１２間，與截至２０２２年１１

月３０日止的７０８間相比，增加了４間；與截至２０２２年２月２８日止的８４７間相比，減

少１３５間。截至２０２３年２月２８日止，學校的總數為９１間。

該集團又預計第四季的淨營收總額將為８﹒０２億美元至８﹒２３億美元之間，同比上升

５３％至５７％。

現時，恒生指數報２０３５４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１４﹒７４億元。國企

指數報６８９１，升２點或升０﹒０３％。恒生科技指數報４０９８，跌３點或跌０﹒０９％。

即月期指新報２０３５４，升３４點，低水１點。即月國指期貨報６８８６，升１３點，低

水５點。即月科指期貨新報４０９８，升１點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新東方（０９９０１） ３３﹒５元 升６﹒５２％

東方甄選（０１７９７） ３２﹒９５元 跌１﹒６４％

中國東方教育（００６６７） ４﹒０８元 跌２﹒３９％

中教控股（００８３９） ７﹒１８元 跌０﹒１４％

希望教育（０１７６５） ０﹒６１元 升１﹒６７％

中國春來（０１９６９） ４﹒３７元 無升跌

粉筆（０２４６９） １１﹒７２元 無升跌

滄港鐵路（０２１６９） ２﹒３７元 無升跌

華南職業教育（０６９１３） １﹒２６元 無升跌

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（ｅｒ）

