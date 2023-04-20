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20/04/2023 09:24

《異動股》新東方高開近７％，第三財季虧轉賺８１６５萬美元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新東方（０９９０１）第三財季扭虧為盈，今日高開
６﹒５２％，報３３﹒５元，該股成交約６萬股，涉資１９５萬元；同系的東方甄選
（０１７９７）則低開１﹒６４％，報３２﹒９５元。
　　新東方公布，截至今年２月２８日止之第三季度的股東應佔淨利潤為８１６４﹒８萬美元，
去年同期則蝕１﹒２２億美元。以非通用會計準計算淨利潤為９５３６﹒２萬美元，２０２１年
同期虧損９５５０﹒３萬美元。
　　公司第三季經營利潤為６６４９﹒１萬美元，去年同期蝕１﹒４１億美元。淨營收同比上升
２２﹒８％至７﹒５４億美元。
　　截至２０２３年２月２８日止，學校及學習中心的總數為７１２間，與截至２０２２年１１
月３０日止的７０８間相比，增加了４間；與截至２０２２年２月２８日止的８４７間相比，減
少１３５間。截至２０２３年２月２８日止，學校的總數為９１間。
　　該集團又預計第四季的淨營收總額將為８﹒０２億美元至８﹒２３億美元之間，同比上升
５３％至５７％。
　　現時，恒生指數報２０３５４，跌１２點或跌０﹒０６％，主板成交１４﹒７４億元。國企
指數報６８９１，升２點或升０﹒０３％。恒生科技指數報４０９８，跌３點或跌０﹒０９％。
　　即月期指新報２０３５４，升３４點，低水１點。即月國指期貨報６８８６，升１３點，低
水５點。即月科指期貨新報４０９８，升１點，平水。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新東方（０９９０１）　　　　　３３﹒５元　升６﹒５２％
　　東方甄選（０１７９７）　　　３２﹒９５元　跌１﹒６４％
　　中國東方教育（００６６７）　　４﹒０８元　跌２﹒３９％
　　中教控股（００８３９）　　　　７﹒１８元　跌０﹒１４％
　　希望教育（０１７６５）　　　　０﹒６１元　升１﹒６７％
　　中國春來（０１９６９）　　　　４﹒３７元　　　　無升跌
　　粉筆（０２４６９）　　　　　１１﹒７２元　　　　無升跌
　　滄港鐵路（０２１６９）　　　　２﹒３７元　　　　無升跌
　　華南職業教育（０６９１３）　　１﹒２６元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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