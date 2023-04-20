《異動股》越地（１２３）午後復牌急挫１２％，建議１００供３０

《經濟通通訊社２０日專訊》越地（００１２３）現價跌１２﹒２６％，報１１﹒０２元，

以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１７﹒０２％。該股成交約７５７萬股，涉資８０７８萬

元。

越秀地產公布，建議按１００供３０基準供股，認購價每股９元，較前收市價１２﹒５６元

折讓約２８﹒３％；所得淨額８２﹒９９億元，用於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會

城市之進一步投資，並用作營運資金。

越秀地產亦與聯席包銷商就建議供股訂立包銷協議，聯席包銷商包括中信里昂證券、高盛亞

洲、摩根士丹利亞洲、星展亞洲融資及中國國際金融香港證券。公司向聯席包銷商承諾，不會於

供股股份上市９０日內授出或出售任何購股權。

大股東越秀現持約３９﹒７８％已發行股份，承諾悉數供股。

現時，恒生指數報２０３７２，升５點或升０﹒０３％，主板成交５２３﹒７９億元。國企

指數報６８９３，升４點或升０﹒０７％。恒生科技指數報４１０６，升４點或升０﹒１２％。

即月期指新報２０３９１，升７１點，高水１８點。即月國指期貨報６８９８，升２５點，

高水４點。即月科指期貨新報４１１０，升１３點，高水１２點。

上證綜合指數報３３４９，跌２０點或跌０﹒６２％，成交３０９８﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１１６９３，跌６７點或跌０﹒５７％，成交４０３９﹒３０億元人民幣。

（ｈｃ）

