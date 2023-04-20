【聚焦人幣】人行：國外加息影響有限，外匯市場運行平穩預期穩定

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》人行貨幣政策司司長鄒瀾表示，近期主要

發達經濟體央行加息預期波動較大，海外銀行風險事件也引發金融市場波動，美元指數出現回調

，總體看對中國影響有限。中國外匯市場運行平穩，市場預期保持穩定，人民幣匯率雙向波動。

他指出，衡量人民幣對一籃子貨幣匯率的中國外匯交易中心人民幣匯率指數今年一直運行在

１００左右。截至今天早上，人民幣對美元匯率的中間價大約是在６﹒８９元附近，跟去年末相

比升值了約１％。人民幣匯率走勢主要受市場供求影響，也與國內外經濟金融形勢、國際市場走

勢等有關。今年以來，中國經濟運行企穩向好、預期改善，國際收支自主平衡，外匯儲備規模繼

續穩居全球第一，良好的基本面對人民幣匯率形成有力支撐。總的來看，今年人民幣匯率仍將雙

向波動，總體會在合理均衡水平上保持基本穩定。

鄒瀾並表示，下一步，人民銀行將繼續完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、

有管理的浮動匯率制度，堅持市場化的改革方向，增強人民幣匯率彈性。有彈性的匯率能夠發揮

調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的功能，也有利於促進內部均衡和外部均衡的平衡。同時，

也將密切關注國際金融市場形勢變化，強化預期管理，引導企業和金融機構樹立「風險中性」理

念，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

