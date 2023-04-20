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20/04/2023 09:05

【大國博弈】中國無人機企暫停衝突地區業務，商務部：反對美抹黑

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》近期有外媒報道稱中國生產的無人機被出
口到烏克蘭戰場，指摘中國在向俄羅斯提供軍事支持。對此，中國商務部新聞發言人表示，中方
始終秉持客觀公正的立場，站在和平的一邊、對話的一邊，支持俄烏相向而行，全力推動危機的
政治解決。在這一過程中，中方不火上澆油，更不趁機牟利。美國持續向烏輸送武器裝備，不但
不反思其所作所為，反而和少數西方媒體一起，毫無根據地散布有關中國無人機出口的虛假訊息
，對中國企業造謠抹黑。對此中方堅決反對。
　
＊中國民用無人機企業主動暫停在衝突地區業務＊
　
　　發言人指出，２００２年起，中國逐步對無人機實施出口管制，管制範圍、技術標準與國際
保持一致。根據中國有關法律法規，所有達到管制標準的無人機出口，均須申請許可，防止用於
非和平目的。
　　商務部稱，對普通民用無人機，國際上均未實施管制。目前世界各國及相關多邊機制均未將
普通民用無人機納入出口管制範圍，允許自由貿易。烏克蘭危機以來，一些中國民用無人機企業
主動暫停其在衝突地區業務，更加證明了個別外媒報道毫無根據、刻意抹黑。
　　中方將繼續採取必要措施加強對無人機出口管制，同時呼籲有關各方一道，共同加強管制，
防止各類無人機用於衝突地區戰場，共同促進國際和平及地區穩定。

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