【聚焦數據】北京首季ＧＤＰ同比增３﹒１％，低於全國水平

《經濟通通訊社２０日專訊》北京市統計局相關負責人今日在新聞發布會上表示，今年一季

度北京實現地區生產總值９９４７﹒７億元（人民幣．下同），同比增長３﹒１％，高於去年全

年增速２﹒４個百分點，但仍不及一季度全國平均增速４﹒５％。

北京統計局相關負責人表示，總的來看，一季度全市經濟呈現回升向好態勢，社會民生保障

有力，發展質量繼續提升。但也要看到，國際環境仍然復雜嚴峻，不確定因素較多，國內需求不

足問題還比較突出，經濟回升動力還需要進一步增強。下階段，要堅持穩字當頭、穩中求進，著

力擴需求、抓創新、促發展，全力推動經濟運行持續整體好轉和首都經濟高質量發展。

數據又指，一季度北京實現社會消費品零售總額３５５８億元，規模已超過疫情前同期水平

，與同比降０﹒７％，降幅較今年１至２月和去年全年分別收窄３﹒９個和６﹒５個百分點，３

月當月同比增長７﹒５％。同時，從內部結構看，餐飲、實體零售等接觸性消費明顯回暖。

人均消費來看，一季度北京居民人均消費支出１﹒２萬元，同比增長６﹒３％。其中，城鎮

居民人均消費支出１２８７５元，同比增長６﹒４％；農村居民人均消費支出６７０６元，同比

增長５﹒２％。

收入方面，一季度北京居民人均可支配收入２﹒１４萬元，同比增長３﹒６％。其中，城鎮

居民人均可支配收入２﹒３萬元，同比增長３﹒５％；農村居民人均可支配收入１﹒０５萬元，

同比增長５﹒３％。（ｌｃ）

