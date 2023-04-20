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20/04/2023 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流出５１﹒４９億元，買中芯沽盈富

　　《經濟通通訊社２０日專訊》今日恒指低開１２點，報２０３５４點。最高升１０４點報
２０４７２點，最低跌５９點報２０３０８點。恒指收報２０３９６點，升２９點或０﹒１４％

　　北水全日淨流出５１﹒４９億元，上日淨流入２９﹒６６億元。北水淨買入最多的個股依次
是中芯國際（００９８１）、美團（０３６９０）、東方甄選（０１７９７）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１０１５﹒６１億元增加１﹒７％。其中港股通成交３７６﹒３億元，佔總成交
３７﹒１％。
　　中芯國際升６﹒２２％報２５﹒６元，北水淨買入７﹒９億元；美團升３﹒５４％報
１４０﹒４元，北水淨買入２﹒９億元；東方甄選跌１０﹒７５％報２９﹒９元，北水淨買入１
億元。
　　盈富基金升０﹒１９％報２０﹒６元，北水淨賣出２８億元；恒生中國企業升０﹒０３％報
６９﹒５８元，北水淨賣出２１﹒１億元；建設銀行升０﹒１９％報５﹒３２元，北水淨賣出
５﹒２億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　　７﹒８６
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒８８
　　東方甄選　　　　（０１７９７）　　　　　　１﹒０２
　　金斯瑞生物科技　（０１５４８）　　　　　　０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－２８﹒０２
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－２１﹒０８
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　－５﹒２４
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒６９
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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