  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2023 12:06

《國企紅籌》越秀地產按９元１００供３０，所得淨額８３億作投資

　　《經濟通通訊社２０日專訊》越秀地產（００１２３）公布，建議按１００供３０基準供股
，認購價每股９元，較前收市價１２﹒５６元折讓約２８﹒３％；所得淨額８２﹒９９億元，用
於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。
　　越秀地產亦與聯席包銷商就建議供股訂立包銷協議，聯席包銷商包括中信里昂證券、高盛亞
洲、摩根士丹利亞洲、星展亞洲融資及中國國際金融香港證券。公司向聯席包銷商承諾，不會於
供股股份上市９０日內授出或出售任何購股權。
　　大股東越秀現持約３９﹒７８％已發行股份，承諾悉數供股。
　　股份今午復牌。
　　另集團早前以越秀房託（００４０５）基金單位的實物分派方式派發特別股息，考慮到預期
將根據供股發行的供股股份總數，預期集團持有分派予合資格參與實物分派股東的基金單位總數
將為約２﹒５億個基金單位。集團將於實物分派完成後就集團持有分派予合資格參與實物分派股
東的實際基金單位數目另行公告。
　　享有實物分派權利之股份於聯交所的最後買賣日期預期為今年６月７日，釐定股東參與實物
分派資格的記錄日期為今年６月１３日。（ｈｌ）
　

【亞洲最矚目財經講座】陶冬看「2023年：政策轉變之年」與您分析環球市場焦點、中國宏觀經濟、香港樓市前景。► 火速報名

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章香港政情20/04/2023
賣旗日申請表增「國安」條款，違者可被撤銷許可證
人氣文章財經熱話20/04/2023
美元走強油價金價齊挫　惟同獲大行唱好　油股金礦股可趁調整吸納
人氣文章香港要聞20/04/2023
醫管局:加強監察病人，急症室職員每小時巡視一次洗手間
人氣文章香港要聞20/04/2023
運輸署：截至前日已發車輛貼64萬張，佔全港車輛八成
人氣文章大行報告20/04/2023
【大行炒D乜】濠賭股、芯片股邊隻博得過？看看瑞信的名單
人氣文章財經熱話20/04/2023
《午市前瞻》資金流出恒指勢見兩萬點 減持陰霾未散快手未跌完
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【火速參加】陶冬看「2023年：政策轉變之年」—— 亞洲本年度最矚目財經講座！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金