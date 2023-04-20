《國企紅籌》越秀地產按９元１００供３０，所得淨額８３億作投資

《經濟通通訊社２０日專訊》越秀地產（００１２３）公布，建議按１００供３０基準供股

，認購價每股９元，較前收市價１２﹒５６元折讓約２８﹒３％；所得淨額８２﹒９９億元，用

於大灣區、華東地區核心城市和其他重點省會城市之進一步投資，並用作營運資金。

越秀地產亦與聯席包銷商就建議供股訂立包銷協議，聯席包銷商包括中信里昂證券、高盛亞

洲、摩根士丹利亞洲、星展亞洲融資及中國國際金融香港證券。公司向聯席包銷商承諾，不會於

供股股份上市９０日內授出或出售任何購股權。

大股東越秀現持約３９﹒７８％已發行股份，承諾悉數供股。

股份今午復牌。

另集團早前以越秀房託（００４０５）基金單位的實物分派方式派發特別股息，考慮到預期

將根據供股發行的供股股份總數，預期集團持有分派予合資格參與實物分派股東的基金單位總數

將為約２﹒５億個基金單位。集團將於實物分派完成後就集團持有分派予合資格參與實物分派股

東的實際基金單位數目另行公告。

享有實物分派權利之股份於聯交所的最後買賣日期預期為今年６月７日，釐定股東參與實物

分派資格的記錄日期為今年６月１３日。（ｈｌ）



