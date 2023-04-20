【內房困局】傳碧桂園擬發行不逾１７億元人幣兩筆中期票據

《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述知情人士表示，碧桂園（０２００７）旗下境內實體

碧桂園地產集團有限公司計劃發行兩筆２年期中期票據，規模分別不超過８億元和９億元人民幣

。

知情人士稱，兩筆債券均計劃由中債信用增進提供擔保，價格區間均為３％－４％。

此前有報道指碧桂園附屬公司從香港投資機構取得９億港元貸款。（ｂｉ）

