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20/04/2023 14:23

《新股上市》傳遠東宏信分拆宏信建設下周起招股，集資近２０億元

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述消息指，遠東宏信（０３３６０）旗下分拆宏信建設
發展下周起招股，集資約２億至２﹒５億美元（約１５﹒６億至１９﹒５億港元）。華泰國際、
花旗、招銀國際及星展為聯席保薦人。
　　宏信建設２０２２年全年純利按年跌６％至６﹒６７億元人民幣。（ｂｉ）

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