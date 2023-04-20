《新股上市》傳遠東宏信分拆宏信建設下周起招股，集資近２０億元

《經濟通通訊社２０日專訊》外電引述消息指，遠東宏信（０３３６０）旗下分拆宏信建設

發展下周起招股，集資約２億至２﹒５億美元（約１５﹒６億至１９﹒５億港元）。華泰國際、

花旗、招銀國際及星展為聯席保薦人。

宏信建設２０２２年全年純利按年跌６％至６﹒６７億元人民幣。（ｂｉ）

