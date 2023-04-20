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20/04/2023 15:09

小黃鴨德盈目標今年在泰拓６－８家店舖，額外授權金表現有信心

　　《經濟通通訊社２０日專訊》小黃鴨德盈（０２２５０）於較早前成立泰國子公司，在當地
經營電商及授權業務，集團主席及行政總裁許夏林在傳媒午宴上表示，６月起將在泰國部份一線
百貨公司以「店中店」模式開設限定店，今年目標開６至８家店。未來亦將尋求開設獨立店。電
商方面，已在Ｌａｚａｄａ、Ｓｈｏｐｅｅ平台設立線上店，將自身電商業務及授權客戶開發的
國內產品出口至泰國，複製內地業務模式至當地或東南亞，料下半年見效。
　　小黃鴨德盈總經理張展耀指出，將以當地業務對標整個東南亞市場。至於為何落戶泰國，許
夏林指出，當地設計包容度較高，人們亦較願意消費，相較新加坡，泰國亦屬國際化國家。同時
遂將授權業務複製至東南亞周邊國家，另下一站拓展步伐則為南美地區。
　
＊夥騰訊系內開發小程式遊戲即將推試驗版本＊
　
　　另外，與騰訊（００７００）體系內遊戲開發商開發以Ｂ﹒Ｄｕｃｋ為主題的小程式遊戲，
將於５月將推出試驗版本，冀明年春節時期實現「綁號」。集團未來冀通過遊戲資源形成私域流
量，實現遊戲收入；引入流量；及衍生品變現的商業產品業務。
　　小黃鴨德盈控股首席財務官謝子亮則指出，基於經濟正常化，對２０２３年額外授權金表現
有信心，並朝疫前數字邁進，惟今年首數個月料仍需面對去庫存情況。
　　回顧集團２０２２年受制於疫情，額外授權金回調至約３０００萬元，按年下跌不少，但期
內新簽合同數量增加，被授權商數目由３８５名增至４０６名。
　
＊內地角色授權商品零售額僅佔３﹒１％＊
　
　　去年全球角色授權商品零售額達２６６３５億元，北美佔比６１﹒８％，而中國內地及香港
僅佔３﹒１％。許夏林指出，數字反映中國授權市場高增長潛力，不過他亦形容，內地ＩＰ從業
者較為浮躁，市場未夠成熟。因此集團正在投資內地文創品牌，並將在業內整合資源。他個人深
信「ＩＰ賣得好，因產品賣得好」，又認為香港創作者較為堅持，授權業務亦需耐得住寂寞，如
自身在多年前拒絕Ｂ﹒Ｄｕｃｋ產品參與拍攝內地動漫等。（ｒｈ）

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