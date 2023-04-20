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20/04/2023 16:53

新地啟德兩項目命名「天壐．天」、「天壐．海」，涉１９２９伙

　　《經濟通通訊社２０日專訊》新地（０００１６）旗下啟德區兩項目命名分別命名「天壐．
天　Ｃｕｌｌｉｎａｎ　Ｓｋｙ」及「天壐．海　Ｃｕｌｌｉｎａｎ　Ｈａｒｂｏｕｒ」，總計
涉１９２９個單位。
　　其中，「天壐．天　Ｃｕｌｌｉｎａｎ　Ｓｋｙ」位於鄰近港鐵（０００６６）啟德站及即
將落成的崇光百貨的協調道１０號，共涉１４９０個單位。項目分兩期發展，第１期提供９０６
伙，第２期則設有５８４伙，均預計於２０２５年６月落成。新地代理總經理胡致遠指出，住戶
可經商場無縫連接車站廣場。他續指，第１期提供９０６伙，包括開放式至４房戶型，料於第三
季推售。
　　「天壐．海　Ｃｕｌｌｉｎａｎ　Ｈａｒｂｏｕｒ」則位於跑道區的承豐道２６號，涉
４３９伙，亦分兩期發展，第１期設２５６伙，預計２０２５年１０月落成；第２期涉１８３個
單位，預計２０２５年１２月落成。新地代理總經理陳漢麟指出，項目共提供４３９伙，當中４
房分層單位佔比逾７０％，實用面積約１１００至２２００平方呎不等，另３房或以下戶型佔比
極少。項目亦設２３伙特色戶，最大實用面積逾４６００呎，其中８伙建有私人泳池。項目第１
期料於６月招標。
　
＊否認截擊同業新盤＊
　
　　新地副董事總經理雷霆指出，兩項目價錢將參考旗下九龍站上蓋「天壐」項目。針對啟德區
內將有多個新盤推售，他否認，是次推盤活動為截擊同業，認為業內均用心設計，各有各吸引力
，最緊要為本身樓盤具有特色。（ｒｈ）
　
　
　

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