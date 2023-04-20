新地啟德兩項目命名「天壐．天」、「天壐．海」，涉１９２９伙

《經濟通通訊社２０日專訊》新地（０００１６）旗下啟德區兩項目命名分別命名「天壐．

天 Ｃｕｌｌｉｎａｎ Ｓｋｙ」及「天壐．海 Ｃｕｌｌｉｎａｎ Ｈａｒｂｏｕｒ」，總計

涉１９２９個單位。

其中，「天壐．天 Ｃｕｌｌｉｎａｎ Ｓｋｙ」位於鄰近港鐵（０００６６）啟德站及即

將落成的崇光百貨的協調道１０號，共涉１４９０個單位。項目分兩期發展，第１期提供９０６

伙，第２期則設有５８４伙，均預計於２０２５年６月落成。新地代理總經理胡致遠指出，住戶

可經商場無縫連接車站廣場。他續指，第１期提供９０６伙，包括開放式至４房戶型，料於第三

季推售。

「天壐．海 Ｃｕｌｌｉｎａｎ Ｈａｒｂｏｕｒ」則位於跑道區的承豐道２６號，涉

４３９伙，亦分兩期發展，第１期設２５６伙，預計２０２５年１０月落成；第２期涉１８３個

單位，預計２０２５年１２月落成。新地代理總經理陳漢麟指出，項目共提供４３９伙，當中４

房分層單位佔比逾７０％，實用面積約１１００至２２００平方呎不等，另３房或以下戶型佔比

極少。項目亦設２３伙特色戶，最大實用面積逾４６００呎，其中８伙建有私人泳池。項目第１

期料於６月招標。



＊否認截擊同業新盤＊



新地副董事總經理雷霆指出，兩項目價錢將參考旗下九龍站上蓋「天壐」項目。針對啟德區

內將有多個新盤推售，他否認，是次推盤活動為截擊同業，認為業內均用心設計，各有各吸引力

，最緊要為本身樓盤具有特色。（ｒｈ）







