【夜期時段】即月期指最新報２０３４６點，跌４８點，低水５１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３７４點，跌２０點，低水
２３點，最新報２０３４６點，跌４８點，低水５１點，合約成交５２８張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８８７點，跌１３點，低水８點，最新報６８７８點，跌
２２點，低水１７點，合約成交７４３張。
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