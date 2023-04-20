【夜期時段】即月期指最新報２０３４６點，跌４８點，低水５１點

《經濟通通訊社２０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３７４點，跌２０點，低水

２３點，最新報２０３４６點，跌４８點，低水５１點，合約成交５２８張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８８７點，跌１３點，低水８點，最新報６８７８點，跌

２２點，低水１７點，合約成交７４３張。

