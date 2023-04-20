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20/04/2023 17:52

國泰航空（００２９３）首季載客人次按年增逾３９﹒０７倍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國泰航空（００２９３）公布，３月份載客約１３２﹒２２萬
人次，按年增長４２﹒１７倍。收入乘客千米數按年上升４８﹒２８倍。乘客運載率增加
４４﹒８個百分點至９０﹒４％，以可用座位千米數計算的運力按年增加２３﹒８４倍。今年首
季，載客人次較去年同期增加３９﹒０７倍，運力上升２１﹒７４倍，而收入乘客千米數則上升
４４﹒３２倍。
　　集團指，客運航班運力在３月底已按計劃達至疫情前５０％水平，服務逾７０個航點。
　　國泰於３月運載約１２﹒１８萬公噸貨物，較去年同月增加２５﹒３％，因當時受限於嚴格
的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加１０２﹒５％
，運載率下跌１４﹒６個百分點至６６﹒９％。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加
１４６﹒７％。今年首季，載貨量較去年同期增加３５﹒６％，運力增加１７８﹒４％，而貨物
收入噸千米數則上升１２８﹒１％。
　
＊４月９日載客量為疫情以來首次突破５萬＊
　
　　顧客及商務總裁劉凱詩表示，復活節假期的航班需求強勁，反映出行意慾熾熱。４月９日的
單日載客量更是自疫情以來首次突破５萬，共接載５﹒３２萬人次。由現在至１０月底前，集團
會陸續增加往返內地的航班數量至每周約１６０班，覆蓋１５個城市共１６個機場，包括營運每
天四班往返北京的航班，以及每天六班往返上海浦東機場和每周九班往返上海虹橋機場的航班。
（ａｃ）

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