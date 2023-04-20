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即市新聞

20/04/2023 16:29

《小傳日記》傳緊上市嘅盒馬鮮生，原來唔同去開間快馬鮮生？

　　《小傳日記》今日又有傳巴巴（０９９８８）旗下六大業務之一嘅盒馬鮮生準備上市，不過
最快都要下年，而家就正係同中金同大摩傾緊搞ＩＰＯ，而最終係咪真係上都未定。有神州記者
打去問盒馬鮮生，結果就係對市場傳言不予置評，即係無認又無否認。其實巴巴宣布分家之後，
孖屐最睇好可以搶先上市嘅就係阿里雲，不過之前傳完菜鳥而家又傳盒馬鮮生，都唔知邊句真，
所以今日巴巴都無乜郁動。
　　講返隻盒馬鮮生，ｌｏｇｏ係隻河馬，其實就係「盒馬」嘅普通話諧音。據巴巴截至上年
１２月底嘅第三季成績，直營及其他收入按年多一成至７４４﹒２１億人仔，主要就係受惠於盒
馬同阿里健康（００２４１）收入增長強勁，其中盒馬更加錄得雙位數同店銷售增長，就咁睇上
市都唔會太失禮。
　　盒馬鮮生係新鮮食品超市，而香江呢邊都有間「快馬鮮生」，ｌｏｇｏ係隻馬仔，以為同隻
河馬係表親就大錯特錯！原來「快馬鮮生」同「盒馬鮮生」完全唔同，盒馬２０１５年成立，快
馬就２０１８年先成立；盒馬係巴巴親生仔，而快馬就係由來自福建嘅林煜銘創立。
　　呢間「快馬」喺香江分別喺屯門、紅磡、將軍澳同石門都有分店，據講連新加坡都有門市。
不過搵勻都唔係好見到快馬更加多嘅背景，反正就係一間個名同盒馬好似嘅超市，搶先盒馬登陸
香江。之前屯門店新開張，有唔少街坊好明顯誤會咗以為「快馬」就係「盒馬」，仲將「快馬」
同上面嘅「盒馬」相提並論。
　　但其實有幫襯開「快馬」嘅街坊，唔好搞錯自己幫襯緊巴巴旗下嗰間，唔好等第時「盒馬」
上咗市以為係自己幫襯開嗰間，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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