《小傳日記》傳緊上市嘅盒馬鮮生，原來唔同去開間快馬鮮生？

《小傳日記》今日又有傳巴巴（０９９８８）旗下六大業務之一嘅盒馬鮮生準備上市，不過

最快都要下年，而家就正係同中金同大摩傾緊搞ＩＰＯ，而最終係咪真係上都未定。有神州記者

打去問盒馬鮮生，結果就係對市場傳言不予置評，即係無認又無否認。其實巴巴宣布分家之後，

孖屐最睇好可以搶先上市嘅就係阿里雲，不過之前傳完菜鳥而家又傳盒馬鮮生，都唔知邊句真，

所以今日巴巴都無乜郁動。

講返隻盒馬鮮生，ｌｏｇｏ係隻河馬，其實就係「盒馬」嘅普通話諧音。據巴巴截至上年

１２月底嘅第三季成績，直營及其他收入按年多一成至７４４﹒２１億人仔，主要就係受惠於盒

馬同阿里健康（００２４１）收入增長強勁，其中盒馬更加錄得雙位數同店銷售增長，就咁睇上

市都唔會太失禮。

盒馬鮮生係新鮮食品超市，而香江呢邊都有間「快馬鮮生」，ｌｏｇｏ係隻馬仔，以為同隻

河馬係表親就大錯特錯！原來「快馬鮮生」同「盒馬鮮生」完全唔同，盒馬２０１５年成立，快

馬就２０１８年先成立；盒馬係巴巴親生仔，而快馬就係由來自福建嘅林煜銘創立。

呢間「快馬」喺香江分別喺屯門、紅磡、將軍澳同石門都有分店，據講連新加坡都有門市。

不過搵勻都唔係好見到快馬更加多嘅背景，反正就係一間個名同盒馬好似嘅超市，搶先盒馬登陸

香江。之前屯門店新開張，有唔少街坊好明顯誤會咗以為「快馬」就係「盒馬」，仲將「快馬」

同上面嘅「盒馬」相提並論。

但其實有幫襯開「快馬」嘅街坊，唔好搞錯自己幫襯緊巴巴旗下嗰間，唔好等第時「盒馬」

上咗市以為係自己幫襯開嗰間，請請！



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