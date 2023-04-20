恒指全日高收２９點報２０３９６，新奧能源收升５％，金沙漲４％

《經濟通通訊社２０日專訊》華爾街投資者持續觀望企業財報及聯儲局貨幣政策動向，隔晚

美股個別發展，標普５００收跌不足１點；道指收跌７９點；納指收升３點。

聯儲局發布最新經濟「褐皮書」，措辭較３月初矽銀倒閉前的報告更悲觀，指最近幾周美國

經濟增長陷入停滯，招聘和通脹放緩，獲取信貸的渠道變窄。

港股上升，恒生指數全日收報２０３９６，升２９點或０﹒１４％，主板成交

１０１５﹒６１億元。恒生中國企業指數報６８９５，升６點或０﹒０９％。恒生科技指數報

４０９８，跌３點或０﹒０９％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及中芯國際

（００９８１）；美團收報１４０﹒４元，升４﹒８元或３﹒５４％，成交４９﹒２６億元；騰

訊控股收報３５７元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交３７﹒６５億元；中芯國際收報２５﹒６

元，升１﹒５元或６﹒２２％，成交３４﹒４２億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股

及中芯國際。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及中芯國際。

新奧能源（０２６８８）收升４﹒９６％，報１１０元，該股成交約２９９萬股，涉資

３﹒２５億元，盤中高見１１０﹒８元，最低見１０５﹒４元；金沙（０１９２８）升４％，收

報２９﹒９元；海爾智家（０６６９０）升３﹒７２％，收報２５﹒１元；國壽（０２６２８）

升３﹒１５％，收報１４﹒４２元。

碧桂園（０２００７）收跌３﹒６％，報２﹒１４元，該股成交約１﹒４４億股，涉資

３﹒０９億元，盤中高見２﹒２３元，最低見２﹒１１元；信義光能（００９６８）跌

３﹒５５％，收報８﹒６９元；龍湖（００９６０）跌３﹒１４％，收報２３﹒１元。（ｋｙ）

