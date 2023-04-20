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20/04/2023 16:13

恒指全日高收２９點報２０３９６，新奧能源收升５％，金沙漲４％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》華爾街投資者持續觀望企業財報及聯儲局貨幣政策動向，隔晚
美股個別發展，標普５００收跌不足１點；道指收跌７９點；納指收升３點。
　　聯儲局發布最新經濟「褐皮書」，措辭較３月初矽銀倒閉前的報告更悲觀，指最近幾周美國
經濟增長陷入停滯，招聘和通脹放緩，獲取信貸的渠道變窄。
　　港股上升，恒生指數全日收報２０３９６，升２９點或０﹒１４％，主板成交
１０１５﹒６１億元。恒生中國企業指數報６８９５，升６點或０﹒０９％。恒生科技指數報
４０９８，跌３點或０﹒０９％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及中芯國際
（００９８１）；美團收報１４０﹒４元，升４﹒８元或３﹒５４％，成交４９﹒２６億元；騰
訊控股收報３５７元，跌０﹒２元或０﹒０６％，成交３７﹒６５億元；中芯國際收報２５﹒６
元，升１﹒５元或６﹒２２％，成交３４﹒４２億元。國指三大成交股份依次為美團、騰訊控股
及中芯國際。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及中芯國際。
　　新奧能源（０２６８８）收升４﹒９６％，報１１０元，該股成交約２９９萬股，涉資
３﹒２５億元，盤中高見１１０﹒８元，最低見１０５﹒４元；金沙（０１９２８）升４％，收
報２９﹒９元；海爾智家（０６６９０）升３﹒７２％，收報２５﹒１元；國壽（０２６２８）
升３﹒１５％，收報１４﹒４２元。
　　碧桂園（０２００７）收跌３﹒６％，報２﹒１４元，該股成交約１﹒４４億股，涉資
３﹒０９億元，盤中高見２﹒２３元，最低見２﹒１１元；信義光能（００９６８）跌
３﹒５５％，收報８﹒６９元；龍湖（００９６０）跌３﹒１４％，收報２３﹒１元。（ｋｙ）

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